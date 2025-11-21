Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 3 408,49 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 544,491 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,519 Prozent auf 3 415,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 432,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 431,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 381,85 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 3,88 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 789,96 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Stand von 3 755,17 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2024, den Wert von 3 329,06 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 0,819 Prozent nach unten. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2,29 Prozent auf 27,70 EUR), 1&1 (+ 1,41 Prozent auf 21,65 EUR), QIAGEN (+ 1,08 Prozent auf 39,87 EUR), Nemetschek SE (+ 1,07 Prozent auf 89,95 EUR) und Nagarro SE (+ 1,03 Prozent auf 68,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,02 Prozent auf 32,26 EUR), HENSOLDT (-6,19 Prozent auf 72,80 EUR), AIXTRON SE (-5,89 Prozent auf 16,38 EUR), JENOPTIK (-4,58 Prozent auf 18,33 EUR) und Siltronic (-4,33 Prozent auf 41,98 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 064 956 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 233,980 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at