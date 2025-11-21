Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone

Am Freitag gibt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,50 Prozent auf 15 675,77 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 79,560 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,16 Prozent auf 15 729,11 Punkte an der Kurstafel, nach 15 914,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 15 592,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 816,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2,91 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 155,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 018,09 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Stand von 13 246,88 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,88 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit grenke (+ 2,17 Prozent auf 14,14 EUR), 1&1 (+ 1,41 Prozent auf 21,65 EUR), Nagarro SE (+ 1,03 Prozent auf 68,50 EUR), Salzgitter (+ 0,94 Prozent auf 27,94 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0,92 Prozent auf 5,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,02 Prozent auf 32,26 EUR), Alzchem Group (-4,59 Prozent auf 128,80 EUR), JENOPTIK (-4,58 Prozent auf 18,33 EUR), Siltronic (-4,33 Prozent auf 41,98 EUR) und SMA Solar (-4,26 Prozent auf 32,84 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Verve Group-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 274 681 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 6,066 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at