SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

XETRA-Handel im Blick 21.11.2025 17:58:42

Schwacher Handel: TecDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX erlitt letztendlich Verluste.

Am Freitag ging es im TecDAX via XETRA letztendlich um 0,78 Prozent auf 3 406,15 Punkte nach unten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 544,491 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,519 Prozent tiefer bei 3 415,11 Punkten, nach 3 432,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 431,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 381,85 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 3,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 789,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der TecDAX auf 3 755,17 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bei 3 329,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 0,887 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 2,43 Prozent auf 69,45 EUR), QIAGEN (+ 2,38 Prozent auf 40,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,99 Prozent auf 27,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,98 Prozent auf 43,36 EUR) und 1&1 (+ 1,87 Prozent auf 21,75 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,49 Prozent auf 31,74 EUR), SMA Solar (-6,94 Prozent auf 31,92 EUR), HENSOLDT (-6,57 Prozent auf 72,50 EUR), AIXTRON SE (-6,21 Prozent auf 16,32 EUR) und Nordex (-5,70 Prozent auf 25,48 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7 989 893 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,980 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,36 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

