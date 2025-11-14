Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
Nagarro SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse am Freitag.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
Unternehmen:
Nagarro SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
47,20 €
Abst. Kursziel*:
61,02%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
55,25 €
Abst. Kursziel aktuell:
37,56%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nagarro SE
