Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Der MDAX bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Am Freitag klettert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,67 Prozent auf 26 231,68 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 248,793 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,467 Prozent auf 26 178,93 Punkte an der Kurstafel, nach 26 057,19 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26 236,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 164,17 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,68 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 25 698,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der MDAX mit 25 968,50 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.02.2023, den Wert von 29 027,85 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2024 bereits um 2,26 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3,53 Prozent auf 34,92 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,95 Prozent auf 100,75 EUR), thyssenkrupp (+ 1,93 Prozent auf 4,75 EUR), Gerresheimer (+ 1,55 Prozent auf 91,50 EUR) und HelloFresh (+ 1,36 Prozent auf 12,65 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-1,69 Prozent auf 1,77 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,86 Prozent auf 144,80 EUR), HOCHTIEF (-0,78 Prozent auf 101,40 EUR), HENSOLDT (-0,63 Prozent auf 34,60 EUR) und HELLA GmbH (-0,49 Prozent auf 80,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 407 117 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,392 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,20 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at