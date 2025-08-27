Aroundtown Aktie
|3,31EUR
|-0,15EUR
|-4,34%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Das Immobilienunternehmen sei dank positiver Miettrends in allen Bereichen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,47 €
|
Abst. Kursziel*:
0,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,80%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
07:21
|Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
07:19
|**Aroundtown macht stellvertretenden CFO Tintelnot zum neuen CFO (Dow Jones)
|
26.08.25