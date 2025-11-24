Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der SDAX am Montagnachmittag

Am Montag steht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,24 Prozent im Plus bei 15 946,66 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 78,813 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,620 Prozent höher bei 15 848,37 Punkten in den Montagshandel, nach 15 750,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 15 848,37 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 008,33 Zähler.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der SDAX bei 17 371,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der SDAX auf 17 220,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 301,73 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 14,83 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SFC Energy (+ 9,37 Prozent auf 12,84 EUR), Wacker Neuson SE (+ 5,59 Prozent auf 18,88 EUR), Verve Group (+ 5,05 Prozent auf 1,58 EUR), 1&1 (+ 4,83 Prozent auf 22,80 EUR) und GFT SE (+ 3,89 Prozent auf 18,16 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Formycon (-2,59 Prozent auf 22,55 EUR), Amadeus Fire (-1,34 Prozent auf 47,75 EUR), PNE (-0,98 Prozent auf 10,08 EUR), Alzchem Group (-0,77 Prozent auf 128,40 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-0,47 Prozent auf 85,10 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 373 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,891 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,40 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at