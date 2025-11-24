Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|Marktbericht
|
24.11.2025 17:59:10
XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester
Zum Handelsende kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 1,83 Prozent auf 16 038,89 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 78,813 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 848,37 Zählern und damit 0,620 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 750,71 Punkte).
Der SDAX verzeichnete bei 15 848,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 048,75 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 371,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 220,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 301,73 Punkte.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 15,49 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 206,72 Punkte. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SFC Energy (+ 9,71 Prozent auf 12,88 EUR), Verve Group (+ 8,18 Prozent auf 1,63 EUR), 1&1 (+ 6,44) Prozent auf 23,15 EUR), Salzgitter (+ 5,86 Prozent auf 28,90 EUR) und ProCredit (+ 5,21 Prozent auf 7,68 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen HAMBORNER REIT (-2,51 Prozent auf 4,27 EUR), Formycon (-2,38 Prozent auf 22,60 EUR), Alzchem Group (-1,70 Prozent auf 127,20 EUR), PNE (-1,38 Prozent auf 10,04 EUR) und Douglas (-1,06 Prozent auf 11,24 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX weist die HAMBORNER REIT-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 635 896 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,891 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Analysen zu Verve Groupmehr Analysen
|11:43
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|22,90
|5,29%
|Alzchem Group AG
|127,40
|-1,24%
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,30
|0,61%
|Douglas AG
|11,36
|-1,39%
|Formycon AG
|22,50
|-2,39%
|HAMBORNER REIT
|4,31
|-1,37%
|Mutares
|26,00
|2,97%
|PNE AG
|10,02
|-0,60%
|ProCredit Holding AG & Co.KGaA
|7,76
|6,30%
|Salzgitter
|28,88
|5,48%
|Schaeffler AG
|6,45
|3,04%
|SFC Energy AG
|12,78
|8,12%
|Verve Group
|1,61
|6,99%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 053,96
|1,93%