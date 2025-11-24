Verve Group Aktie

Verve Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

Marktbericht 24.11.2025 17:59:10

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester

XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester

Der SDAX verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Zum Handelsende kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 1,83 Prozent auf 16 038,89 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 78,813 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 848,37 Zählern und damit 0,620 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 750,71 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 15 848,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 048,75 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 371,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 220,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 301,73 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 15,49 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 206,72 Punkte. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SFC Energy (+ 9,71 Prozent auf 12,88 EUR), Verve Group (+ 8,18 Prozent auf 1,63 EUR), 1&1 (+ 6,44) Prozent auf 23,15 EUR), Salzgitter (+ 5,86 Prozent auf 28,90 EUR) und ProCredit (+ 5,21 Prozent auf 7,68 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen HAMBORNER REIT (-2,51 Prozent auf 4,27 EUR), Formycon (-2,38 Prozent auf 22,60 EUR), Alzchem Group (-1,70 Prozent auf 127,20 EUR), PNE (-1,38 Prozent auf 10,04 EUR) und Douglas (-1,06 Prozent auf 11,24 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die HAMBORNER REIT-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 635 896 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,891 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

11:43 Verve Group Buy Warburg Research
24.09.25 Verve Group Buy Warburg Research
26.08.25 Verve Group Buy Warburg Research
14.07.25 Verve Group Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,90 5,29% 1&1 AG
Alzchem Group AG 127,40 -1,24% Alzchem Group AG
BVB (Borussia Dortmund) 3,30 0,61% BVB (Borussia Dortmund)
Douglas AG 11,36 -1,39% Douglas AG
Formycon AG 22,50 -2,39% Formycon AG
HAMBORNER REIT 4,31 -1,37% HAMBORNER REIT
Mutares 26,00 2,97% Mutares
PNE AG 10,02 -0,60% PNE AG
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 7,76 6,30% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Salzgitter 28,88 5,48% Salzgitter
Schaeffler AG 6,45 3,04% Schaeffler AG
SFC Energy AG 12,78 8,12% SFC Energy AG
Verve Group 1,61 6,99% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 053,96 1,93%

