Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus

Wie bereits am Vortag richtet sich der SDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Am Montag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,03 Prozent höher bei 15 913,34 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 78,813 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,620 Prozent fester bei 15 848,37 Punkten, nach 15 750,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 15 920,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 848,37 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 17 371,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17 220,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, mit 13 301,73 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,59 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 206,72 Punkte. 13 183,63 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 3,58 Prozent auf 12,16 EUR), Salzgitter (+ 3,44 Prozent auf 28,24 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,02 Prozent auf 18,42 EUR), ProCredit (+ 2,74 Prozent auf 7,50 EUR) und Springer Nature (+ 2,70 Prozent auf 20,90 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil STRATEC SE (-0,99 Prozent auf 20,00 EUR), HAMBORNER REIT (-0,80 Prozent auf 4,35 EUR), Amadeus Fire (-0,31 Prozent auf 48,25 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 21,70 EUR) und INDUS (+ 0,00 Prozent auf 25,55 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,891 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,40 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at