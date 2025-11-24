Zuversicht in Frankfurt: SDAX mittags mit Kursplus

Der SDAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Am Montag notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,09 Prozent fester bei 15 922,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 78,813 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,620 Prozent stärker bei 15 848,37 Punkten in den Handel, nach 15 750,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 008,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 848,37 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.10.2025, den Wert von 17 371,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der SDAX auf 17 220,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der SDAX mit 13 301,73 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,66 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 206,72 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 183,63 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 5,11 Prozent auf 12,34 EUR), 1&1 (+ 3,91 Prozent auf 22,60 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,80 Prozent auf 18,56 EUR), ProCredit (+ 3,29 Prozent auf 7,54 EUR) und GFT SE (+ 3,09 Prozent auf 18,02 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Alzchem Group (-1,08 Prozent auf 128,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-0,94 Prozent auf 84,70 EUR), HAMBORNER REIT (-0,91 Prozent auf 4,34 EUR), PNE (-0,79 Prozent auf 10,10 EUR) und Amadeus Fire (-0,41 Prozent auf 48,20 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. 248 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,891 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,82 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

