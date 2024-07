Börse Frankfurt in Grün: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag fester

Der TecDAX notiert am Nachmittag im Plus.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,79 Prozent fester bei 3 327,11 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 522,490 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,036 Prozent höher bei 3 302,25 Punkten in den Handel, nach 3 301,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 343,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 302,25 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,013 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 03.06.2024, den Stand von 3 367,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 406,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 177,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,076 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,39 Prozent auf 219,40 EUR), JENOPTIK (+ 2,99 Prozent auf 27,52 EUR), Kontron (+ 2,70) Prozent auf 19,78 EUR), Nagarro SE (+ 2,51 Prozent auf 79,50 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,85 Prozent auf 9,37 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SÜSS MicroTec SE (-3,39 Prozent auf 59,90 EUR), ATOSS Software (-0,91 Prozent auf 109,00 EUR), Siemens Healthineers (-0,67 Prozent auf 53,28 EUR), SMA Solar (-0,15 Prozent auf 26,50 EUR) und QIAGEN (+ 0,00 Prozent auf 37,81 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 920 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,730 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at