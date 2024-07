Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich schwächer

Am Dienstag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,38 Prozent auf 18 520,02 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,803 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,024 Prozent leichter bei 18 586,42 Punkten in den Handel, nach 18 590,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 448,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 586,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 18 002,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, notierte der DAX bei 17 766,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 16 105,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 10,44 Prozent zu Buche. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 1,91 Prozent auf 29,37 EUR), Siemens Energy (+ 0,61 Prozent auf 26,54 EUR), Siemens (+ 0,24 Prozent auf 181,32 EUR), Merck (+ 0,23 Prozent auf 152,10 EUR) und RWE (+ 0,18 Prozent auf 32,79 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Porsche (-4,36 Prozent auf 72,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,94 Prozent auf 455,70 EUR), Hannover Rück (-1,92 Prozent auf 234,80 EUR), adidas (-1,82 Prozent auf 227,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,15 Prozent auf 63,72 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 321 857 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220,302 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,70 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

