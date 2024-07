Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Der MDAX zeigte sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,04 Prozent leichter bei 25 322,34 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 250,345 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,004 Prozent tiefer bei 25 586,46 Punkten, nach 25 587,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 586,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 306,15 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,23 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 471,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, stand der MDAX noch bei 25 989,86 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.07.2023, den Wert von 28 380,83 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,65 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Nordex (+ 4,28 Prozent auf 13,40 EUR), Bilfinger SE (+ 1,18 Prozent auf 51,60 EUR), RATIONAL (+ 0,77 Prozent auf 786,00 EUR), Nemetschek SE (+ 0,73 Prozent auf 89,95 EUR) und Scout24 (+ 0,69 Prozent auf 72,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HelloFresh (-5,40 Prozent auf 5,82 EUR), AIXTRON SE (-4,62 Prozent auf 20,22 EUR), HUGO BOSS (-3,92 Prozent auf 36,80 EUR), WACKER CHEMIE (-3,08 Prozent auf 99,54 EUR) und TUI (-3,05 Prozent auf 6,55 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 10 537 560 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,425 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

