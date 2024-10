Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Donnerstagmittag im Minus

Mit dem SDAX geht es am Donnerstagmittag abwärts.

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent tiefer bei 14 028,27 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 101,002 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 14 084,33 Punkte an der Kurstafel, nach 14 084,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 107,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 992,71 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der SDAX auf 13 328,89 Punkte taxiert. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 10.07.2024, bei 14 437,87 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, den Stand von 12 822,39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 1,50 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2,76 Prozent auf 24,20 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,29 Prozent auf 14,09 EUR), Kontron (+ 2,24 Prozent auf 16,91 EUR), AlzChem Group (+ 1,89 Prozent auf 53,80 EUR) und SFC Energy (+ 1,71 Prozent auf 20,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Nagarro SE (-2,40 Prozent auf 87,50 EUR), RENK (-2,09 Prozent auf 19,40 EUR), EVOTEC SE (-1,91 Prozent auf 5,66 EUR), TAKKT (-1,76 Prozent auf 10,02 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,66 Prozent auf 65,30 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 430 447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,745 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,52 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

