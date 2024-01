Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der TecDAX mittags

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,30 Prozent tiefer bei 3 266,93 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 479,050 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,075 Prozent auf 3 279,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 276,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 258,16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 284,51 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,14 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 251,07 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, lag der TecDAX bei 3 043,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3 092,70 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell MorphoSys (+ 2,54 Prozent auf 34,25 EUR), ATOSS Software (+ 1,69 Prozent auf 210,50 EUR), SAP SE (+ 1,48 Prozent auf 141,34 EUR), HENSOLDT (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,96 Prozent auf 75,56 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-3,00 Prozent auf 17,65 EUR), QIAGEN (-2,13 Prozent auf 40,80 EUR), Sartorius vz (-1,45 Prozent auf 319,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,29 Prozent auf 99,80 EUR) und Siltronic (-1,24 Prozent auf 91,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 296 363 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 162,331 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die freenet-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,36 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at