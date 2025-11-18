Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

Der TecDAX fällt am zweiten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,43 Prozent schwächer bei 3 427,02 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559,101 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,767 Prozent tiefer bei 3 450,04 Punkten in den Handel, nach 3 476,71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 417,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 450,69 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 3 656,37 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 3 775,71 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 18.11.2024, mit 3 333,56 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,279 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 1,74 Prozent auf 64,15 EUR), PNE (+ 0,19 Prozent auf 10,54 EUR), AIXTRON SE (+ 0,15 Prozent auf 17,19 EUR), ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 108,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,05 Prozent auf 41,38 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 34,86 EUR), SMA Solar (-3,50 Prozent auf 31,40 EUR), Infineon (-2,94 Prozent auf 33,37 EUR), Siltronic (-2,80 Prozent auf 43,10 EUR) und 1&1 (-2,74 Prozent auf 21,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 268 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,51 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at