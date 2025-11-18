freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance 18.11.2025 15:58:43

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus

Der TecDAX fällt am zweiten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,43 Prozent schwächer bei 3 427,02 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 559,101 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,767 Prozent tiefer bei 3 450,04 Punkten in den Handel, nach 3 476,71 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 417,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 450,69 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 3 656,37 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 3 775,71 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 18.11.2024, mit 3 333,56 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,279 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 1,74 Prozent auf 64,15 EUR), PNE (+ 0,19 Prozent auf 10,54 EUR), AIXTRON SE (+ 0,15 Prozent auf 17,19 EUR), ATOSS Software (+ 0,00 Prozent auf 108,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,05 Prozent auf 41,38 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 34,86 EUR), SMA Solar (-3,50 Prozent auf 31,40 EUR), Infineon (-2,94 Prozent auf 33,37 EUR), Siltronic (-2,80 Prozent auf 43,10 EUR) und 1&1 (-2,74 Prozent auf 21,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 268 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,356 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,51 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Nagarro SEmehr Nachrichten