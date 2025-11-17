ATOSS Software Aktie

Lukrative ATOSS Software-Anlage? 17.11.2025 10:03:54

TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden ATOSS Software-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66,667 ATOSS Software-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 108,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 200,00 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 620,00 Prozent.

Der Börsenwert von ATOSS Software belief sich zuletzt auf 1,72 Mrd. Euro. ATOSS Software-Papiere wurden am 21.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Anteils auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

