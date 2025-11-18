Schwacher Handel: TecDAX am Dienstagmittag leichter

Der TecDAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 1,11 Prozent tiefer bei 3 438,21 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 559,101 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,767 Prozent leichter bei 3 450,04 Punkten, nach 3 476,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 450,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 420,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 3 656,37 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 3 775,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der TecDAX noch bei 3 333,56 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0,046 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 1,03 Prozent auf 63,70 EUR), AIXTRON SE (+ 0,58 Prozent auf 17,27 EUR), ATOSS Software (+ 0,37 Prozent auf 108,60 EUR), HENSOLDT (+ 0,24 Prozent auf 83,15 EUR) und CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 25,45 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,04 Prozent auf 35,14 EUR), Siltronic (-2,62 Prozent auf 43,18 EUR), Infineon (-2,33 Prozent auf 33,58 EUR), 1&1 (-2,28 Prozent auf 21,40 EUR) und United Internet (-2,02 Prozent auf 23,34 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 437 802 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at