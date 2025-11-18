freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Kursentwicklung im Fokus
|
18.11.2025 12:27:48
Schwacher Handel: TecDAX am Dienstagmittag leichter
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:11 Uhr um 1,11 Prozent tiefer bei 3 438,21 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 559,101 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,767 Prozent leichter bei 3 450,04 Punkten, nach 3 476,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 450,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 420,66 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 3 656,37 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 3 775,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, lag der TecDAX noch bei 3 333,56 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 0,046 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 1,03 Prozent auf 63,70 EUR), AIXTRON SE (+ 0,58 Prozent auf 17,27 EUR), ATOSS Software (+ 0,37 Prozent auf 108,60 EUR), HENSOLDT (+ 0,24 Prozent auf 83,15 EUR) und CANCOM SE (+ 0,00 Prozent auf 25,45 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,04 Prozent auf 35,14 EUR), Siltronic (-2,62 Prozent auf 43,18 EUR), Infineon (-2,33 Prozent auf 33,58 EUR), 1&1 (-2,28 Prozent auf 21,40 EUR) und United Internet (-2,02 Prozent auf 23,34 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 437 802 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
2025 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: TecDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.11.25
|XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25
|EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information (EQS Group)