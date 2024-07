Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 18 544,00 Punkte nach oben.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 572,00 Punkte, das Tagestief hingegen 18 448,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 652,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 05.04.2024, einen Wert von 18 181,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 05.07.2023, mit 15 918,00 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,75 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 1,89 Prozent auf 35,64 EUR), Continental (+ 1,29 Prozent auf 59,80 EUR), Porsche (+ 1,15 Prozent auf 70,60 EUR), SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 189,02 EUR) und Siemens (+ 1,00 Prozent auf 179,12 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-0,62 Prozent auf 512,00 EUR), Hannover Rück (-0,43 Prozent auf 233,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,38 Prozent auf 448,50 EUR), EON SE (-0,04 Prozent auf 12,24 EUR) und Allianz (-0,04 Prozent auf 261,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 258 233 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 219,041 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

