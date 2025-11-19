EQS-DD: SFC Energy AG: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



19.11.2025 / 11:45 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Peter Last name(s): Podesser Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

SFC Energy AG

b) LEI

3912003HZPSTWYICYA50

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007568578

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 12.4600 EUR 6,105.4000 EUR 12.4600 EUR 6,105.4000 EUR 12.4800 EUR 37,689.6000 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 12.4751 EUR 49,900.4000 EUR

e) Date of the transaction

18/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: Tradegate MIC: TGAT

