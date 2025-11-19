SFC Energy Aktie

SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 11:47:00

EQS-DD: SFC Energy AG: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

19.11.2025 / 11:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: PP Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Peter
Last name(s): Podesser
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SFC Energy AG

b) LEI
3912003HZPSTWYICYA50 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007568578

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
12.4600 EUR 6,105.4000 EUR
12.4600 EUR 6,105.4000 EUR
12.4800 EUR 37,689.6000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
12.4751 EUR 49,900.4000 EUR

e) Date of the transaction
18/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


19.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
85649 Brunnthal-Nord
Germany
Internet: www.sfc.com



 
End of News EQS News Service




101916  19.11.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFC Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu SFC Energy AGmehr Analysen

19.11.25 SFC Energy Buy Warburg Research
19.11.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
18.11.25 SFC Energy Buy Warburg Research
31.10.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
23.10.25 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SFC Energy AG 12,44 0,81% SFC Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen