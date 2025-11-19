SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SFC Energy mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe eine schwache Umsatzentwicklung gezeigt, während die Gewinne in Ordnung seien und die Aufträge sich verbesserten, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12,16 €
|
Abst. Kursziel*:
64,47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,93%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
