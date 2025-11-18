SFC Energy Aktie

12,58EUR -0,94EUR -6,95%
SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

18.11.2025 11:19:06

SFC Energy Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe mit dem Umsatz die Erwartungen etwas verfehlt und die Jahreszielspannen nach unten hin konkretisiert, schrieb Malte Schaumann am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die dennoch bessere bereinigte Ergebnisentwicklung sei einzig einem Bewertungsgewinn zu verdanken. Die Konsensschätzungen dürften nun sinken, auch für 2026./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,44 € 		Abst. Kursziel*:
68,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,93%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

