12,20EUR -0,10EUR -0,81%
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

19.11.2025 11:11:55

SFC Energy Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 21 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Brennstoffzellenherstellers im zweiten Halbjahr dürfte die Erwartungen verfehlen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch im Nachgang des Zwischenberichts. Die Kaufempfehlung werde jedoch beibehalten angesichts der Bewertung und den Aussichten auf eine bessere operative Entwicklung ab dem kommenden Jahr./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,16 € 		Abst. Kursziel*:
48,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,54%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

