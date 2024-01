Börse Frankfurt: SDAX steigt

Der SDAX gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 13 427,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 111,530 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,238 Prozent auf 13 377,31 Punkte an der Kurstafel, nach 13 345,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 330,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 445,58 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,03 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wurde der SDAX mit 13 576,47 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 635,19 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 13 382,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,85 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell IONOS (+ 5,67 Prozent auf 17,90 EUR), SFC Energy (+ 5,50 Prozent auf 18,40 EUR), Kontron (+ 4,13 Prozent auf 23,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,76 Prozent auf 1,13 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,64 Prozent auf 65,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil MorphoSys (-4,61 Prozent auf 39,08 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,14 Prozent auf 18,86 EUR), INDUS (-3,68 Prozent auf 22,25 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,68 Prozent auf 27,50 EUR) und BayWa (-2,12 Prozent auf 27,65 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die MorphoSys-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 587 023 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 11,060 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,61 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

