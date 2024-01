Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag stand der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,44 Prozent im Minus bei 13 345,59 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 110,684 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,319 Prozent fester bei 13 447,88 Punkten in den Handel, nach 13 405,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 476,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 305,52 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 732,09 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 12 391,92 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 13 004,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gab der Index bereits um 3,44 Prozent nach. Bei 14 067,87 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit DEUTZ (+ 5,75 Prozent auf 4,82 EUR), PVA TePla (+ 5,66 Prozent auf 19,61 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 3,61 Prozent auf 41,92 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,22 Prozent auf 67,40 EUR) und KWS SAAT SE (+ 2,75 Prozent auf 52,30 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen MorphoSys (-11,70 Prozent auf 33,50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-4,84 Prozent auf 5,50 EUR), Kontron (-4,31 Prozent auf 22,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,57 Prozent auf 1,11 EUR) und Varta (-3,26 Prozent auf 17,35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die MorphoSys-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 615 738 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 11,180 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 4,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Schaeffler-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,53 Prozent gelockt.

