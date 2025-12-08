Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Kursverlauf
|
08.12.2025 17:58:41
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten
Am Montag fiel der TecDAX via XETRA schlussendlich um 0,66 Prozent auf 3 584,00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 568,060 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,031 Prozent höher bei 3 609,01 Punkten in den Handel, nach 3 607,88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 610,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 576,73 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 465,60 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 635,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 528,77 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2,19 Prozent auf 69,95 EUR), EVOTEC SE (+ 1,36 Prozent auf 5,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,59 Prozent auf 102,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,52 Prozent auf 15,55 EUR) und Nagarro SE (+ 0,46 Prozent auf 76,60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil PNE (-3,33 Prozent auf 9,86 EUR), AIXTRON SE (-3,33 Prozent auf 17,74 EUR), Siltronic (-2,76 Prozent auf 47,90 EUR), Kontron (-2,50 Prozent auf 21,88 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,84 Prozent auf 42,64 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 269 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 243,373 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,46 Prozent.
Redaktion finanzen.at
