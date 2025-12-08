Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags im Minus

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,11 Prozent auf 3 604,04 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 568,060 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 3 609,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 607,88 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 610,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 595,45 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 3 465,60 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.09.2025, den Wert von 3 635,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der TecDAX mit 3 528,77 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4,87 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 1,94 Prozent auf 15,77 EUR), SMA Solar (+ 1,61 Prozent auf 35,38 EUR), Nagarro SE (+ 1,38 Prozent auf 77,30 EUR), Nordex (+ 1,23 Prozent auf 26,24 EUR) und HENSOLDT (+ 1,17 Prozent auf 69,25 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen PNE (-2,94 Prozent auf 9,90 EUR), AIXTRON SE (-2,45 Prozent auf 17,90 EUR), Kontron (-1,25 Prozent auf 22,16 EUR), Siltronic (-1,18 Prozent auf 48,68 EUR) und SAP SE (-1,01 Prozent auf 211,10 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 798 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,373 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,46 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at