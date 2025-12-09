TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Eckert Ziegler-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler-Anteile betrug an diesem Tag 12,73 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,853 Eckert Ziegler-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,12 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils am 08.12.2025 auf 15,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,12 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Eckert Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 968,02 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Anteils auf 23,51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at