Eckert & Ziegler Aktie
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
|Index im Fokus
|
08.12.2025 15:58:39
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
Am Montag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,25 Prozent auf 3 598,77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 568,060 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 3 609,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 607,88 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 595,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 610,39 Punkten.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 3 465,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3 635,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Wert von 3 528,77 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 4,72 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,19 Prozent auf 69,95 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,00 Prozent auf 15,78 EUR), SMA Solar (+ 1,49 Prozent auf 35,34 EUR), EVOTEC SE (+ 1,47 Prozent auf 5,51 EUR) und Bechtle (+ 1,25 Prozent auf 43,86 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Carl Zeiss Meditec (-4,24 Prozent auf 41,60 EUR), PNE (-3,82 Prozent auf 9,81 EUR), Siltronic (-2,48 Prozent auf 48,04 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 39,71 EUR) und Kontron (-1,52 Prozent auf 22,10 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 298 921 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,373 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)