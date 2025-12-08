Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Eckert & Ziegler Aktie

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

Index im Fokus 08.12.2025 15:58:39

Der TecDAX zeigt sich am Montag mit negativen Notierungen.

Am Montag verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,25 Prozent auf 3 598,77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 568,060 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 3 609,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3 607,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 595,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 610,39 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 3 465,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3 635,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, einen Wert von 3 528,77 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 4,72 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 2,19 Prozent auf 69,95 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,00 Prozent auf 15,78 EUR), SMA Solar (+ 1,49 Prozent auf 35,34 EUR), EVOTEC SE (+ 1,47 Prozent auf 5,51 EUR) und Bechtle (+ 1,25 Prozent auf 43,86 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Carl Zeiss Meditec (-4,24 Prozent auf 41,60 EUR), PNE (-3,82 Prozent auf 9,81 EUR), Siltronic (-2,48 Prozent auf 48,04 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 39,71 EUR) und Kontron (-1,52 Prozent auf 22,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 298 921 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,373 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

