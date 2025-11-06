Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|TecDAX im Fokus
|
06.11.2025 12:27:05
XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen
Am Donnerstag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 3 569,69 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 576,763 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 562,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 561,97 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 551,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 572,87 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,60 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 742,50 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 3 771,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der TecDAX noch bei 3 314,93 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,87 Prozent aufwärts. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 19,35 Prozent auf 31,82 EUR), AIXTRON SE (+ 4,47 Prozent auf 17,99 EUR), Nordex (+ 3,88 Prozent auf 27,86 EUR), EVOTEC SE (+ 3,27 Prozent auf 6,01 EUR) und SMA Solar (+ 2,73 Prozent auf 27,84 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siltronic (-3,84 Prozent auf 47,58 EUR), Nemetschek SE (-1,96 Prozent auf 97,60 EUR), Kontron (-1,93 Prozent auf 22,34 EUR), HENSOLDT (-1,68 Prozent auf 87,95 EUR) und Nagarro SE (-1,12 Prozent auf 45,76 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 910 358 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 257,378 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
