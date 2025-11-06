AIXTRON Aktie

Index-Performance 06.11.2025 17:59:24

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der TecDAX fiel zum Handelsende.

Letztendlich fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 1,74 Prozent auf 3 500,08 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 576,763 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 562,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 561,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 572,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 496,70 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 3,52 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 742,50 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Stand von 3 771,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 314,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 1,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. 3 010,36 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12,90 Prozent auf 30,10 EUR), SMA Solar (+ 5,09 Prozent auf 28,48 EUR), freenet (+ 3,25 Prozent auf 27,32 EUR), Nordex (+ 2,68 Prozent auf 27,54 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,89 Prozent auf 17,54 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-7,32 Prozent auf 45,86 EUR), Nemetschek SE (-6,63 Prozent auf 92,95 EUR), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Nagarro SE (-4,32 Prozent auf 44,28 EUR) und Kontron (-3,60 Prozent auf 21,96 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 958 639 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,378 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Analysen zu AIXTRON SE

05.11.25 AIXTRON Overweight Barclays Capital
04.11.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 AIXTRON Hold Warburg Research
31.10.25 AIXTRON Kaufen DZ BANK
31.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
