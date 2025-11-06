AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Index-Performance
|
06.11.2025 17:59:24
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
Letztendlich fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 1,74 Prozent auf 3 500,08 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 576,763 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 3 562,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3 561,97 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 572,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 496,70 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 3,52 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 742,50 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2025, den Stand von 3 771,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 314,93 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 1,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. 3 010,36 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 12,90 Prozent auf 30,10 EUR), SMA Solar (+ 5,09 Prozent auf 28,48 EUR), freenet (+ 3,25 Prozent auf 27,32 EUR), Nordex (+ 2,68 Prozent auf 27,54 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,89 Prozent auf 17,54 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-7,32 Prozent auf 45,86 EUR), Nemetschek SE (-6,63 Prozent auf 92,95 EUR), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Nagarro SE (-4,32 Prozent auf 44,28 EUR) und Kontron (-3,60 Prozent auf 21,96 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 958 639 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,378 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|17,41
|1,90%
|Deutsche Telekom AG
|26,41
|-1,12%
|freenet AG
|27,16
|-0,07%
|Kontron
|22,02
|-3,51%
|Nagarro SE
|44,68
|-3,12%
|Nemetschek SE
|93,10
|-6,43%
|Nordex AG
|27,50
|2,54%
|SAP SE
|220,15
|-3,17%
|Siemens Healthineers AG
|44,34
|-2,12%
|Siltronic AG
|45,68
|-7,49%
|SMA Solar AG
|28,66
|5,83%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|30,78
|15,89%
|TeamViewer
|6,03
|0,84%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 498,24
|-1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.