WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

Kursentwicklung 06.11.2025 15:59:08

Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag

Der TecDAX zeigt sich heute im Minus.

Um 15:42 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent auf 3 533,89 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 576,763 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,002 Prozent stärker bei 3 562,05 Punkten, nach 3 561,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 572,87 Punkte, das Tagestief hingegen 3 533,84 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 2,58 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Stand von 3 742,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 771,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 314,93 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,83 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 14,10 Prozent auf 30,42 EUR), SMA Solar (+ 4,13 Prozent auf 28,22 EUR), AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 17,90 EUR), Nordex (+ 3,28 Prozent auf 27,70 EUR) und freenet (+ 2,57 Prozent auf 27,14 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-5,78 Prozent auf 46,62 EUR), Nemetschek SE (-3,57 Prozent auf 96,00 EUR), HENSOLDT (-3,47 Prozent auf 86,35 EUR), Kontron (-2,55 Prozent auf 22,20 EUR) und SAP SE (-2,41 Prozent auf 222,45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 050 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,77 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien

05.11.25 AIXTRON Overweight Barclays Capital
04.11.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 AIXTRON Hold Warburg Research
31.10.25 AIXTRON Kaufen DZ BANK
31.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 16,55 -4,97% AIXTRON SE
Deutsche Telekom AG 26,67 0,98% Deutsche Telekom AG
freenet AG 27,72 2,06% freenet AG
HENSOLDT 92,25 5,85% HENSOLDT
Kontron 22,26 1,09% Kontron
Nemetschek SE 93,85 0,81% Nemetschek SE
Nordex AG 27,28 -0,80% Nordex AG
SAP SE 217,35 -1,27% SAP SE
Siemens Healthineers AG 43,47 -1,96% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 46,28 1,31% Siltronic AG
SMA Solar AG 27,86 -2,79% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 30,88 0,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,97 -0,91% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 465,60 -0,93%

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

