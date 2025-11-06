AIXTRON Aktie
Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag
Um 15:42 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent auf 3 533,89 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 576,763 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,002 Prozent stärker bei 3 562,05 Punkten, nach 3 561,97 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 572,87 Punkte, das Tagestief hingegen 3 533,84 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 2,58 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Stand von 3 742,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 771,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 314,93 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,83 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 010,36 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 14,10 Prozent auf 30,42 EUR), SMA Solar (+ 4,13 Prozent auf 28,22 EUR), AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 17,90 EUR), Nordex (+ 3,28 Prozent auf 27,70 EUR) und freenet (+ 2,57 Prozent auf 27,14 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-5,78 Prozent auf 46,62 EUR), Nemetschek SE (-3,57 Prozent auf 96,00 EUR), HENSOLDT (-3,47 Prozent auf 86,35 EUR), Kontron (-2,55 Prozent auf 22,20 EUR) und SAP SE (-2,41 Prozent auf 222,45 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 050 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,93 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,77 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen
|05.11.25
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|04.11.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|16,55
|-4,97%
|Deutsche Telekom AG
|26,67
|0,98%
|freenet AG
|27,72
|2,06%
|HENSOLDT
|92,25
|5,85%
|Kontron
|22,26
|1,09%
|Nemetschek SE
|93,85
|0,81%
|Nordex AG
|27,28
|-0,80%
|SAP SE
|217,35
|-1,27%
|Siemens Healthineers AG
|43,47
|-1,96%
|Siltronic AG
|46,28
|1,31%
|SMA Solar AG
|27,86
|-2,79%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|30,88
|0,32%
|TeamViewer
|5,97
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 465,60
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.