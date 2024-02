Börse London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen

Am Montag halten sich die Anleger in London zurück.

Um 15:42 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,14 Prozent fester bei 7 583,05 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,355 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 572,58 Punkten in den Handel, nach 7 572,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7 555,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 590,45 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 12.01.2024, den Wert von 7 624,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der FTSE 100 bei 7 360,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Stand von 7 882,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,79 Prozent nach unten. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 4,87 Prozent auf 5,38 GBP), Frasers Group (+ 4,40 Prozent auf 8,18 GBP), Burberry (+ 3,70 Prozent auf 13,18 GBP), Fresnillo (+ 3,48 Prozent auf 4,93 GBP) und Anglo American (+ 2,89 Prozent auf 17,52 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Rolls-Royce (-2,64 Prozent auf 3,10 GBP), GSK (-1,71 Prozent auf 16,32 GBP), AstraZeneca (-1,64 Prozent auf 96,01 GBP), Melrose Industries (-1,49 Prozent auf 5,94 GBP) und NatWest Group (-1,42 Prozent auf 2,08 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 546 546 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 188,258 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 11,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

