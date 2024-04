Börse London: FTSE 100 mittags schwächer

Mit dem FTSE 100 geht es am Mittag abwärts.

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 7 838,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 877,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 877,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 809,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 877,05 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,97 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.03.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 738,30 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 19.01.2024, einen Stand von 7 461,93 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 19.04.2023, einen Wert von 7 898,77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 1,51 Prozent. Bei 8 044,98 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Croda International (+ 1,27 Prozent auf 49,11 GBP), United Utilities (+ 1,18 Prozent auf 10,31 GBP), Airtel Africa (+ 0,97 Prozent auf 1,08 GBP), Unilever (+ 0,95 Prozent auf 38,06 GBP) und BAE Systems (+ 0,93 Prozent auf 12,99 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil JD Sports Fashion (-3,51 Prozent auf 1,16 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,71 Prozent auf 8,02 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,42 Prozent auf 5,07 GBP), Intermediate Capital Group (-2,35 Prozent auf 19,77 GBP) und Marks Spencer (-2,16 Prozent auf 2,45 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 32 110 236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 213,287 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,52 zu Buche schlagen. Phoenix Group-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,27 Prozent gelockt.

