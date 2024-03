Börse London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne

Um 12:08 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,11 Prozent nach oben auf 7 751,42 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,467 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 743,15 Punkten in den Handel, nach 7 743,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 7 758,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 731,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,20 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 597,53 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 15.12.2023, bei 7 576,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der FTSE 100 7 344,45 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,387 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 785,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Vodafone Group (+ 4,33 Prozent auf 0,69 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3,04 Prozent auf 8,05 GBP), Fresnillo (+ 2,43 Prozent auf 4,76 GBP), Smurfit Kappa (+ 2,42 Prozent auf 41,77 EUR) und Glencore (+ 2,17 Prozent auf 4,26 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Reckitt Benckiser (-4,90 Prozent auf 49,95 GBP), Flutter Entertainment (-1,29 Prozent auf 172,35 GBP), GSK (-1,26 Prozent auf 16,67 GBP), Haleon (-1,22 Prozent auf 3,21 GBP) und Smith Nephew (-1,02 Prozent auf 10,73 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 52 153 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 189,911 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,75 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at