WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618

Scottish Mortgage Investment Trust-Investmentbeispiel 18.11.2025

FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Scottish Mortgage Investment Trust gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,15 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 109,290 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 10,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 182,51 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,25 Prozent vermehrt.

Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 11,96 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Scottish Mortgage Investment Trust Plc 11,97 -1,56% Scottish Mortgage Investment Trust Plc

