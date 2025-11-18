FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scottish Mortgage Investment Trust-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Scottish Mortgage Investment Trust gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Scottish Mortgage Investment Trust-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,15 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 109,290 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 10,82 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 182,51 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,25 Prozent vermehrt.

Der Scottish Mortgage Investment Trust-Wert an der Börse wurde auf 11,96 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at