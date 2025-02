Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Der FTSE 100 setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,45 Prozent tiefer bei 8 717,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,746 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 756,21 Punkte an der Kurstafel, nach 8 756,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8 716,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 756,21 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,668 Prozent. Der FTSE 100 wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, mit 8 533,87 Punkten bewertet. Der FTSE 100 lag noch am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, bei 8 281,22 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 624,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 5,53 Prozent zu Buche. Bei 8 820,93 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 8 160,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit International Consolidated Airlines (+ 3,72 Prozent auf 3,51 GBP), Pearson (+ 2,88 Prozent auf 13,74 GBP), Rolls-Royce (+ 2,71) Prozent auf 7,51 GBP), IMI (+ 2,64 Prozent auf 19,42 GBP) und Haleon (+ 1,57 Prozent auf 3,88 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Antofagasta (-3,04 Prozent auf 17,23 GBP), Rentokil Initial (-2,89 Prozent auf 3,87 GBP), Ocado Group (-2,76 Prozent auf 2,65 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,74 Prozent auf 10,36 GBP) und Prudential (-2,70 Prozent auf 7,08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der International Consolidated Airlines-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 7 336 264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,321 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JD Sports Fashion-Aktie mit 6,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at