Börse London: FTSE 100 verliert zum Handelsende

Zum Handelsende notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,70 Prozent schwächer bei 8 259,29 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,571 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 317,59 Punkte an der Kurstafel, nach 8 317,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 335,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 241,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, mit 8 139,83 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, lag der FTSE 100 bei 7 624,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 627,20 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,96 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 9,79 Prozent auf 4,10 GBP), JD Sports Fashion (+ 5,43 Prozent auf 1,28 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,19 Prozent auf 23,94 GBP), Fresnillo (+ 3,02 Prozent auf 6,14 GBP) und Antofagasta (+ 2,89 Prozent auf 23,11 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Flutter Entertainment (-7,35 Prozent auf 148,15 GBP), Entain (-4,69 Prozent auf 6,74 GBP), Associated British Foods (-2,98 Prozent auf 26,41 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-2,71 Prozent auf 19,05 GBP) und RELX (-2,67 Prozent auf 34,26 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 186 196 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,809 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at