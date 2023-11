Börse London: FTSE 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,58 Prozent schwächer bei 7 412,52 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,370 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 455,67 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 455,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 412,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 455,67 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,070 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 628,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, wies der FTSE 100 7 618,60 Punkte auf. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 7 375,34 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Minus von 1,87 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,27 Prozent auf 5,28 GBP), Smith Nephew (+ 0,91 Prozent auf 10,07 GBP), BP (+ 0,49 Prozent auf 4,78 GBP), Imperial Brands (+ 0,42 Prozent auf 17,94 GBP) und RELX (+ 0,37 Prozent auf 29,67 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Diageo (-8,07 Prozent auf 29,83 GBP), Ocado Group (-4,29 Prozent auf 5,22 GBP), Flutter Entertainment (-2,11 Prozent auf 120,40 GBP), Segro (-2,03 Prozent auf 7,62 GBP) und Unite Group (-1,93 Prozent auf 9,42 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 1 029 221 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 195,677 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

2023 hat die Barclays-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at