Börse London in Grün: FTSE 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,24 Prozent fester bei 7 697,90 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,366 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 679,31 Punkte an der Kurstafel, nach 7 679,31 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7 645,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 698,67 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,200 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 07.02.2024, bei 7 628,75 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.12.2023, einen Stand von 7 513,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 919,48 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,306 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rentokil Initial (+ 17,99 Prozent auf 5,06 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 5,94 Prozent auf 108,80 GBP), Ocado Group (+ 4,48 Prozent auf 4,58 GBP), Anglo American (+ 4,08 Prozent auf 18,40 GBP) und Antofagasta (+ 3,13 Prozent auf 17,96 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Entain (-3,95 Prozent auf 7,98 GBP), HSBC (-3,22 Prozent auf 5,92 GBP), Ashtead (-2,28 Prozent auf 50,64 GBP), Standard Chartered (-1,95 Prozent auf 6,64 GBP) und Melrose Industries (-1,93 Prozent auf 6,20 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 80 463 451 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 184,422 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

