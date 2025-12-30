Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
30.12.2025 09:28:58
Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind
Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,10 Prozent stärker bei 9 876,63 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,856 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 866,53 Punkte an der Kurstafel, nach 9 866,53 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 9 881,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 859,77 Punkten erreichte.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 720,51 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 350,43 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Stand von 8 121,01 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 3,07 Prozent auf 32,92 GBP), Antofagasta (+ 1,74 Prozent auf 32,67 GBP), Glencore (+ 1,66 Prozent auf 4,03 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 0,57 Prozent auf 1,68 GBP) und HSBC (+ 0,55 Prozent auf 11,72 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil DCC (-0,68 Prozent auf 46,58 GBP), International Consolidated Airlines (-0,65 Prozent auf 4,11 GBP), ConvaTec (-0,49 Prozent auf 2,42 GBP), Burberry (-0,48 Prozent auf 12,53 GBP) und Flutter Entertainment (-0,44 Prozent auf 160,05 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 1 243 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 243,187 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
