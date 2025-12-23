3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Marktbericht
|
23.12.2025 17:59:11
LSE-Handel: FTSE 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen
Am Dienstag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 9 889,22 Punkte nach oben. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,857 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 9 865,94 Punkten, nach 9 865,97 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 9 846,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9 901,48 Punkten lag.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 9 539,71 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 9 223,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 102,72 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern erreicht.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Metlen Energy Metals (+ 2,54 Prozent auf 42,80 EUR), Antofagasta (+ 2,11 Prozent auf 32,35 GBP), BT Group (+ 1,54 Prozent auf 1,85 GBP), Airtel Africa (+ 1,44 Prozent auf 3,38 GBP) und Rio Tinto (+ 1,11 Prozent auf 59,97 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Flutter Entertainment (-3,10 Prozent auf 161,05 GBP), Diageo (-1,79 Prozent auf 15,88 GBP), Ashtead (-1,48 Prozent auf 51,92 GBP), ConvaTec (-1,32 Prozent auf 2,39 GBP) und Burberry (-1,25 Prozent auf 12,62 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49 596 541 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 242,845 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
