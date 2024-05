Börse London in Rot: FTSE 100 liegt mittags im Minus

Der FTSE 100 bewegt sich am Freitag auf rotem Terrain.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,36 Prozent tiefer bei 8 309,43 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,585 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 339,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 339,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 268,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 339,23 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,32 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 040,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, stand der FTSE 100 bei 7 706,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 627,10 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 1,73 Prozent auf 3,58 GBP), Intertek (+ 1,43 Prozent auf 50,25 GBP), Kingfisher (+ 1,20 Prozent auf 2,62 GBP), Croda International (+ 0,76 Prozent auf 46,29 GBP) und Next (+ 0,56 Prozent auf 93,60 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil National Grid (-9,75 Prozent auf 9,07 GBP), StJamess Place (-3,03 Prozent auf 4,73 GBP), Fresnillo (-2,71 Prozent auf 5,93 GBP), Lloyds Banking Group (-2,01 Prozent auf 0,55 GBP) und Entain (-1,59 Prozent auf 7,05 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 56 648 102 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,842 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

