Börse London in Rot: FTSE 100 schließt mit Verlusten

Der Handel in London verlief am Mittwochabend in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 9 870,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,853 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 889,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9 889,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 862,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 893,15 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,270 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 534,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 250,43 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 24.12.2024, bei 8 136,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 19,50 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Schroders (+ 1,80 Prozent auf 4,07 GBP), Pershing Square (+ 1,07 Prozent auf 49,02 GBP), Melrose Industries (+ 0,90 Prozent auf 5,86 GBP), Entain (+ 0,72 Prozent auf 7,51 GBP) und F&C Investment Trust (+ 0,65 Prozent auf 12,46 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Fresnillo (-1,42 Prozent auf 32,00 GBP), RS Group (-1,03 Prozent auf 6,26 GBP), Rolls-Royce (-0,91 Prozent auf 11,50 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-0,86 Prozent auf 1,61 GBP) und Admiral Group (-0,82 Prozent auf 31,54 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 18 904 728 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,274 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

