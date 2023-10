Börse New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Der Dow Jones verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,34 Prozent schwächer bei 33 691,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,435 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 33 822,20 Punkte an der Kurstafel, nach 33 804,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33 674,26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33 863,80 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,30 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 34 645,99 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.07.2023, den Stand von 34 347,43 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.10.2022, einen Stand von 29 210,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Bei 35 679,13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 1,59 Prozent auf 22,96 USD), Amgen (+ 1,41 Prozent auf 287,60 USD), Nike (+ 1,19 Prozent auf 99,82 USD), Chevron (+ 0,91 Prozent auf 162,56 USD) und Cisco (+ 0,48 Prozent auf 53,92 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen 3M (-1,34 Prozent auf 89,18 USD), Coca-Cola (-0,99 Prozent auf 53,18 USD), Boeing (-0,89 Prozent auf 194,33 USD), Home Depot (-0,83 Prozent auf 295,58 USD) und IBM (-0,76 Prozent auf 142,14 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Walgreens Boots Alliance-Aktie. 1 265 670 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,15 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at