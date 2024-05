Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York am ersten Tag der Woche.

Am Montag klettert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,05 Prozent auf 40 021,88 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,465 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,230 Prozent auf 39 911,72 Punkte an der Kurstafel, nach 40 003,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 077,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 39 911,05 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 986,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, lag der Dow Jones bei 38 563,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, lag der Dow Jones bei 33 426,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2,12 Prozent auf 363,82 USD), Boeing (+ 1,85 Prozent auf 188,37 USD), Intel (+ 1,40 Prozent auf 32,28 USD), Microsoft (+ 1,04 Prozent auf 424,60 USD) und Apple (+ 0,71 Prozent auf 191,22 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-1,57 Prozent auf 47,42 USD), Johnson Johnson (-1,40 Prozent auf 152,47 USD), Home Depot (-1,25 Prozent auf 339,92 USD), Travelers (-0,86 Prozent auf 217,82 USD) und Nike (-0,84 Prozent auf 91,41 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 617 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,871 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,74 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at