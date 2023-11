Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester

Am Freitag stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1,15 Prozent auf 34 283,10 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 10,724 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,802 Prozent stärker bei 34 163,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 33 891,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 33 905,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 34 310,36 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,559 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, stand der Dow Jones bei 33 739,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, wurde der Dow Jones auf 35 176,15 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, stand der Dow Jones bei 33 715,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 3,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 2,80 Prozent auf 38,86 USD), Microsoft (+ 2,49 Prozent auf 369,67 USD), Caterpillar (+ 2,36) Prozent auf 239,68 USD), Dow (+ 2,32 Prozent auf 49,48 USD) und Apple (+ 2,19 Prozent auf 186,40 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walt Disney (-2,29 Prozent auf 88,27 USD), Merck (-0,97 Prozent auf 101,39 USD), Nike (-0,83 Prozent auf 106,11 USD), Johnson Johnson (-0,12 Prozent auf 147,25 USD) und Coca-Cola (+ 0,11 Prozent auf 56,72 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 18 746 160 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,667 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

