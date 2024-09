Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Letztendlich hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 42 124,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,040 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,247 Prozent leichter bei 41 959,43 Punkten in den Handel, nach 42 063,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42 012,22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42 190,05 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 23.08.2024, den Wert von 41 175,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 39 150,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 33 963,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,69 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 42 190,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Intel (+ 3,30 Prozent auf 22,56 USD), Boeing (+ 1,96 Prozent auf 156,30 USD), Walmart (+ 1,61 Prozent auf 80,33 USD), Visa (+ 1,36 Prozent auf 288,63 USD) und IBM (+ 1,29 Prozent auf 220,50 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Merck (-1,31 Prozent auf 115,63 USD), Salesforce (-0,97 Prozent auf 264,21 USD), Walt Disney (-0,83 Prozent auf 92,97 USD), Apple (-0,76 Prozent auf 226,47 USD) und American Express (-0,63 Prozent auf 267,30 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 46 984 382 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,109 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,06 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

