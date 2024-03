Börse New York in Grün: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Am Freitagmittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,12 Prozent auf 38 836,59 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 12,788 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,018 Prozent tiefer bei 38 784,30 Punkten in den Handel, nach 38 791,35 Punkten am Vortag.

Bei 38 971,15 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 38 767,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,339 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 08.02.2024, einen Stand von 38 726,33 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, notierte der Dow Jones bei 36 247,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der Dow Jones bei 32 798,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,97 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 1,60 Prozent auf 94,10 USD), Salesforce (+ 1,50 Prozent auf 306,96 USD), Apple (+ 1,40) Prozent auf 171,36 USD), Cisco (+ 0,99 Prozent auf 49,39 USD) und Amgen (+ 0,96 Prozent auf 275,47 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Intel (-2,76 Prozent auf 44,88 USD), Boeing (-0,79 Prozent auf 201,42 USD), Home Depot (-0,62 Prozent auf 374,23 USD), Procter Gamble (-0,58 Prozent auf 159,69 USD) und Walmart (-0,46 Prozent auf 60,08 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 8 969 653 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones mit 2,733 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

