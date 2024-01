Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start im Minus

Der Dow Jones verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag steht der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,11 Prozent im Minus bei 37 649,94 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,006 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,032 Prozent höher bei 37 701,63 Punkten in den Handel, nach 37 689,54 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 37 653,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 495,91 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 36 245,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 433,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, den Wert von 33 147,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 1,55 Prozent auf 26,52 USD), Merck (+ 1,50 Prozent auf 110,66 USD), Amgen (+ 1,47 Prozent auf 292,25 USD), Procter Gamble (+ 1,39 Prozent auf 148,57 USD) und Johnson Johnson (+ 1,19 Prozent auf 158,61 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Apple (-3,20 Prozent auf 186,37 USD), Intel (-2,61 Prozent auf 48,94 USD), Salesforce (-2,22 Prozent auf 257,29 USD), Microsoft (-1,70 Prozent auf 369,65 USD) und Boeing (-1,27 Prozent auf 257,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 576 210 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,716 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,50 Prozent.

Redaktion finanzen.at